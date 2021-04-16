В Москве рассказали о графике плановых отключений горячей воды

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 11 мая, при этом все профилактические работы планируется завершить до 1 сентября, сообщил заммэра в правительстве столицы Пётр Бирюков.

«Отключать горячую воду начнут с 11 мая... Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращён до десяти дней», — цитирует его РИА Новости.

Бирюков напомнил, что ежегодные плановые отключения горячей воды позволяют выявить возможные ненадёжные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации.

Профилактические работы планируется завершить к 1 сентября.

В марте телеканал «360» сообщал, что жителям Подмосковья предоставят рассрочку на оплату счетов ЖКХ.