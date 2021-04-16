В Москве рассказали о графике плановых отключений горячей воды
- РИА Новости
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«Отключать горячую воду начнут с 11 мая... Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращён до десяти дней», — цитирует его РИА Новости.
Бирюков напомнил, что ежегодные плановые отключения горячей воды позволяют выявить возможные ненадёжные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации.
Профилактические работы планируется завершить к 1 сентября.
В марте телеканал «360» сообщал, что жителям Подмосковья предоставят рассрочку на оплату счетов ЖКХ.