ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права

Короткая ссылка
В МВД России рассказали какие ошибки наиболее часто возникают при сдаче экзамена на водительские права по новым правилам, сообщает РИА Новости.
ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
  • РИА Новости

Как пишет агентство, к наиболее часто совершаемым ошибкам относятся: создание помехи транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество в движении. 

Также часто нарушаются требования дорожной разметки, неиспользование сигнала указателя поворота и неуверенное пользование органами управления транспортного средства.

Такие результаты выявились по результатам сдачи экзамена на водительские права по новым правилам в первых числах апреля (1-8 апреля 2021 года).

В России с 1 апреля вступили в силу изменения в правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить