ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
- РИА Новости
Как пишет агентство, к наиболее часто совершаемым ошибкам относятся: создание помехи транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество в движении.
Также часто нарушаются требования дорожной разметки, неиспользование сигнала указателя поворота и неуверенное пользование органами управления транспортного средства.
Такие результаты выявились по результатам сдачи экзамена на водительские права по новым правилам в первых числах апреля (1-8 апреля 2021 года).
В России с 1 апреля вступили в силу изменения в правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.