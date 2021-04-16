ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права

В МВД России рассказали какие ошибки наиболее часто возникают при сдаче экзамена на водительские права по новым правилам, сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, к наиболее часто совершаемым ошибкам относятся: создание помехи транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество в движении.

Также часто нарушаются требования дорожной разметки, неиспользование сигнала указателя поворота и неуверенное пользование органами управления транспортного средства.

Такие результаты выявились по результатам сдачи экзамена на водительские права по новым правилам в первых числах апреля (1-8 апреля 2021 года).

В России с 1 апреля вступили в силу изменения в правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.