На горящем в Москве складе частично обрушилась кровля
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«По уточнённой информации, происходит загорание 3-этажного складского здания, огонь принял открытую форму горения, площадь загорания составляет около 700 кв. м.», — информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
В ГУ МЧС подчеркнули, что «со слов администрации, людей в здании нет». Информации о пострадавших не поступало.
Причиной пожара на втором этаже складского здания по улице Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 24, стало возгорание электрокабелей.