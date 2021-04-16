На горящем в Москве складе частично обрушилась кровля

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Частичное обрушение кровли произошло в горящем складском здании на Шарикоподшипниковской улице на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.
На горящем в Москве складе частично обрушилась кровля
  • © moscow.mchs.gov.ru

«По уточнённой информации, происходит загорание 3-этажного складского здания, огонь принял открытую форму горения, площадь загорания составляет около 700 кв. м.», — информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

В ГУ МЧС подчеркнули, что «со слов администрации, людей в здании нет». Информации о пострадавших не поступало.

Причиной пожара на втором этаже складского здания по улице Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 24, стало возгорание электрокабелей.

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