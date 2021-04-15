Ещё более 1,1 тысячи автобусов в Подмосковье начали принимать «Тройку»

Ещё более 1,1 тыс. автобусов в Московской области начали принимать карту «Тройка» для оплаты проезда.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Как отметил вице-губернатор Игорь Тресков, возможность оплаты проезда «Тройкой» доступна более чем на 700 маршрутах в 2,6 тыс. автобусах.

«К лету этого года мы рассчитываем запустить карту во всех 9,5 тыс. транспортных средствах на более 2 тыс. подмосковных маршрутов», — добавил он.

В марте телеканал «360» сообщал, что поездки в автобусах Подмосковья оплатили по карте «Тройка» свыше 112 тыс. раз. Она начала работать в регионе c 1 февраля.