Ещё более 1,1 тысячи автобусов в Подмосковье начали принимать «Тройку»
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Как отметил вице-губернатор Игорь Тресков, возможность оплаты проезда «Тройкой» доступна более чем на 700 маршрутах в 2,6 тыс. автобусах.
«К лету этого года мы рассчитываем запустить карту во всех 9,5 тыс. транспортных средствах на более 2 тыс. подмосковных маршрутов», — добавил он.
В марте телеканал «360» сообщал, что поездки в автобусах Подмосковья оплатили по карте «Тройка» свыше 112 тыс. раз. Она начала работать в регионе c 1 февраля.