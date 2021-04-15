В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на отдых в Сочи

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с ценами на отдых в Сочи.
В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на отдых в Сочи
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«В целом отдых действительно подорожал — причём не только в Сочи, но и в Анапе, и в Крыму — на 5—7 %», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, это нормальное предпраздничное повышение цен, которое наблюдается ежегодно.

«После 10 мая цены стабилизируются. И если мы посмотрим на объём, который принимает Сочи, то увидим, что он схож с тем, сколько принимает вся Турция, вместе взятая. То есть около 7 млн туристов принимается в год. Крым примерно столько же принимает», — рассказал Барзыкин.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.

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