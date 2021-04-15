Артиллеристы ЗВО провели ночную тренировку в рамках подготовки к АрМИ-2021

Артиллеристы Западного военного округа провели ночную тренировку в ходе подготовки к международному конкурсу АрМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня».

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Военнослужащие отработали боевые стрельбы из миномётов калибра 120 мм по мишеням, расположенным на расстоянии до 2,5 тыс. м.

«При наведении миномётов расчёт командовал на открытие огня осветительной миной и при слабой освещённости производил наводку. Каждый расчёт выполнил боевую стрельбу из гранатомётов РПГ-7В, автоматов АК-74М и продемонстрировал навыки управления автомобилями «Урал» в экстремальных условиях», — отметили в пресс-службе.

К занятиям привлекли более 100 военнослужащих и около 30 единиц вооружения и военной техники.

Портал Nation News сообщил, что в Амурской области прошли учения артиллерийского соединения Восточного военного округа.