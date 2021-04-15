В Тамбовской области произошёл пожар в здании вагонного депо

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В здании вагонного депо локомотиворемонтного завода «Милорем» в городе Мичуринске Тамбовской области произошло возгорание.
В Тамбовской области произошёл пожар в здании вагонного депо
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

«У нас выехали все туда, всё руководство города, все пожарные. Мы запросили помощь из Тамбова. Горит крыша вагонного депо, площадь — более 500 кв. м», — сказал собеседник.

Как отметили агентству в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар произошёл на территории промзоны завода в неэксплуатируемом здании вагонного депо.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что в Волгограде на заводе по производству дроби произошёл пожар

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