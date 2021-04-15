В Тамбовской области произошёл пожар в здании вагонного депо
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- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
«У нас выехали все туда, всё руководство города, все пожарные. Мы запросили помощь из Тамбова. Горит крыша вагонного депо, площадь — более 500 кв. м», — сказал собеседник.
Как отметили агентству в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар произошёл на территории промзоны завода в неэксплуатируемом здании вагонного депо.
По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее сообщалось, что в Волгограде на заводе по производству дроби произошёл пожар.