В Москве планируют построить ещё восемь физкультурно-оздоровительных комплексов

По итогам I квартала 2021 года в ходе земельно-имущественных торгов Москва реализовала восемь земельных участков под строительство некапитальных физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью более 46,6 тыс. кв. м.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Инвесторам предстоит построить здесь современные физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, каркасно-тентовые корты для хоккея, футбола или гольфа, ледовые катки или игровые площадки для пляжных видов спорта», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С победителями торгов столица заключает договор аренды на 49 лет, а возвести объект арендаторы должны в течение года с момента подписания документа.

Ранее Nation News сообщал, что в Крыму рассказали о работе по реконструкции стадионов.