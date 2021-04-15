В Москве планируют построить ещё восемь физкультурно-оздоровительных комплексов

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По итогам I квартала 2021 года в ходе земельно-имущественных торгов Москва реализовала восемь земельных участков под строительство некапитальных физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью более 46,6 тыс. кв. м.
В Москве планируют построить ещё восемь физкультурно-оздоровительных комплексов
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Инвесторам предстоит построить здесь современные физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, каркасно-тентовые корты для хоккея, футбола или гольфа, ледовые катки или игровые площадки для пляжных видов спорта», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С победителями торгов столица заключает договор аренды на 49 лет, а возвести объект арендаторы должны в течение года с момента подписания документа.

Ранее Nation News сообщал, что в Крыму рассказали о работе по реконструкции стадионов.

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