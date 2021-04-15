Эксперт по туризму прокомментировал ситуацию с сезоном 2021 года

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Руководитель Союза национальных и международных туристских информационных организаций «Сонато» Александр Горохов прокомментировал ситуацию с сезоном 2021 года.
Эксперт по туризму прокомментировал ситуацию с сезоном 2021 года
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В беседе с ФАН он отметил, что россияне, которые едут в Турцию и Танзанию, ищут отдых определённых характеристик — по системе all inclusive.

«У нас очень много направлений в России интересных, но это другая мотивация. Человек, который едет в Танзанию, рассчитывает на пляжный отдых прежде всего в тропиках, на Африканском континенте, соответственно, на какие-то открытия», — пояснил эксперт.

Как считает Горохов, россияне могут выбрать, например, просветительский досуг вместо пляжного, если изменят цель отдыха.

«Скорее всего, туристы будут пытаться возвращать деньги. А что будет дальше, это уже вопрос. Отправятся ли они в отпуск по России или вместо Турции полетят, к примеру, в Египет. Это зависит уже от них», — добавил он.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.

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