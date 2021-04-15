Эксперты: российский авторынок занял пятое место в Европе в марте

В марте 2021 года Россия заняла пятое место в Европе по объёму продаж новых автомобилей, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».

Об этом сообщает газета «Известия».

Лидером стала Германия, где реализовано 292 349 машин, что на 35,9% больше, чем годом ранее.

Вторую строчку заняла Великобритания — там продано 283 964 автомобиля (+11,5%).

Далее следуют Франция и Италия.

По предварительным оценкам «Автостата», продажи легковых машин в марте в России составили около 139 тыс. единиц (без учёта лёгких коммерческих автомобилей).

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.