Эксперты: российский авторынок занял пятое место в Европе в марте

Короткая ссылка
В марте 2021 года Россия заняла пятое место в Европе по объёму продаж новых автомобилей, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».
Эксперты: российский авторынок занял пятое место в Европе в марте
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Лидером стала Германия, где реализовано 292 349 машин, что на 35,9% больше, чем годом ранее.

Вторую строчку заняла Великобритания — там продано 283 964 автомобиля (+11,5%).

Далее следуют Франция и Италия.

По предварительным оценкам «Автостата», продажи легковых машин в марте в России составили около 139 тыс. единиц (без учёта лёгких коммерческих автомобилей).

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить