Эксперты: российский авторынок занял пятое место в Европе в марте
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Лидером стала Германия, где реализовано 292 349 машин, что на 35,9% больше, чем годом ранее.
Вторую строчку заняла Великобритания — там продано 283 964 автомобиля (+11,5%).
Далее следуют Франция и Италия.
По предварительным оценкам «Автостата», продажи легковых машин в марте в России составили около 139 тыс. единиц (без учёта лёгких коммерческих автомобилей).
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.