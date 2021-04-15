Юрист дал советы автомобилистам по выбору выездного шиномонтажа
- РИА Новости
«Конечно, для тех, кто ценит своё время больше, чем деньги, выездной шиномонтаж может быть удобным, но это если повезёт с выбором фирмы. Если компания приличная, тогда переплата может быть не такой уж и большой», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, нередко случается так, когда в рекламе указана одна цена услуги, при разговоре с оператором — другая, а при выполнении работ — третья.
Как предупредил Магомедов, выездные мастера умеют навязать ненужный ремонт или услуги.
«Проблема ещё в том, что, как правило, после того как оплата произошла, доказать ненужность навязанной услуги и вернуть деньги будет невозможно», — отметил эксперт.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.