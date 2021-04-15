Юрист дал советы автомобилистам по выбору выездного шиномонтажа

Старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов дал советы автомобилистам по выбору выездного шиномонтажа.

«Конечно, для тех, кто ценит своё время больше, чем деньги, выездной шиномонтаж может быть удобным, но это если повезёт с выбором фирмы. Если компания приличная, тогда переплата может быть не такой уж и большой», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, нередко случается так, когда в рекламе указана одна цена услуги, при разговоре с оператором — другая, а при выполнении работ — третья.

Как предупредил Магомедов, выездные мастера умеют навязать ненужный ремонт или услуги.

«Проблема ещё в том, что, как правило, после того как оплата произошла, доказать ненужность навязанной услуги и вернуть деньги будет невозможно», — отметил эксперт.

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