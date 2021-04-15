Юрист дал советы автомобилистам по выбору выездного шиномонтажа

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Старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов дал советы автомобилистам по выбору выездного шиномонтажа.
Юрист дал советы автомобилистам по выбору выездного шиномонтажа
  • РИА Новости

«Конечно, для тех, кто ценит своё время больше, чем деньги, выездной шиномонтаж может быть удобным, но это если повезёт с выбором фирмы. Если компания приличная, тогда переплата может быть не такой уж и большой», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, нередко случается так, когда в рекламе указана одна цена услуги, при разговоре с оператором — другая, а при выполнении работ — третья.

Как предупредил Магомедов, выездные мастера умеют навязать ненужный ремонт или услуги.

«Проблема ещё в том, что, как правило, после того как оплата произошла, доказать ненужность навязанной услуги и вернуть деньги будет невозможно», — отметил эксперт.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

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