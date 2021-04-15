Глава ФМБА Скворцова рассказала, как переболела коронавирусом осенью
- © РИА Новости / Алексей Никольский
По её словам, антитела в настоящее время есть, вакцинация пока не нужна.
«Я переболела коронавирусом. Переболела в конце октября — начале ноября и пока имею высокий титр вируснейтрализующих антител и имею клеточный иммунитет, поэтому пока у меня потребности такой нет», — сказала Скворцова, отвечая на вопрос РИА Новости, привилась ли она от COVID-19.
Скворцова отметила, что близкие и члены её семьи привились от коронавируса.