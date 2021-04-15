Глава ФМБА Скворцова рассказала, как переболела коронавирусом осенью

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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что переболела коронавирусом осенью.
Глава ФМБА Скворцова рассказала, как переболела коронавирусом осенью
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

По её словам, антитела в настоящее время есть, вакцинация пока не нужна.

«Я переболела коронавирусом. Переболела в конце октября — начале ноября и пока имею высокий титр вируснейтрализующих антител и имею клеточный иммунитет, поэтому пока у меня потребности такой нет», — сказала Скворцова, отвечая на вопрос РИА Новости, привилась ли она от COVID-19.

Скворцова отметила, что близкие и члены её семьи привились от коронавируса.

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