Глава ФМБА Скворцова рассказала, как переболела коронавирусом осенью

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что переболела коронавирусом осенью.

По её словам, антитела в настоящее время есть, вакцинация пока не нужна.

«Я переболела коронавирусом. Переболела в конце октября — начале ноября и пока имею высокий титр вируснейтрализующих антител и имею клеточный иммунитет, поэтому пока у меня потребности такой нет», — сказала Скворцова, отвечая на вопрос РИА Новости, привилась ли она от COVID-19.

Скворцова отметила, что близкие и члены её семьи привились от коронавируса.