В Подмосковье прокомментировали ситуацию с бывшими военными городками

Ещё 84 объекта недвижимости бывших военных городков Подмосковья передали из федеральной собственности в областную с начала года. Это старые солдатские клубы, казармы, общежития и не только.

Как передаёт телеканал «360», эти объекты недвижимости смогут преобразить и использовать для новых целей.

«Благодаря совместной работе Минимущества и Минобороны в собственность муниципалитетов и Подмосковья передали 126,5 га земель с начала года», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин объяснил, что взаимодействие с Минобороны по передаче земли началось ещё в 2012 году. За это время передали уже не менее 300 недвижимых комплексов и тысячи гектаров земли.

Ранее ОТР сообщало, что в Карелии определили границы 120 участков для программы «Арктический гектар».