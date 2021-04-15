В Подмосковье прокомментировали ситуацию с бывшими военными городками
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Как передаёт телеканал «360», эти объекты недвижимости смогут преобразить и использовать для новых целей.
«Благодаря совместной работе Минимущества и Минобороны в собственность муниципалитетов и Подмосковья передали 126,5 га земель с начала года», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин объяснил, что взаимодействие с Минобороны по передаче земли началось ещё в 2012 году. За это время передали уже не менее 300 недвижимых комплексов и тысячи гектаров земли.
Ранее ОТР сообщало, что в Карелии определили границы 120 участков для программы «Арктический гектар».