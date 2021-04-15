Президент России Владимир Путин провёл переговоры с председателем Совета министров Ливана Саадом Харири. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с назначенным председателем Совета министров Ливанской Республики Саадом Харири, который находится в Москве с рабочим визитом», — заявили в Кремле.

Харири проинформировал российского лидера о развитии внутриполитической ситуации в Ливане, а также о том, какие принимаются меры по формированию в стране нового правительства и преодолению экономического кризиса.

При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана.

«Выражена готовность к совместной работе по созданию благоприятных условий для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, проживающих сейчас в Ливане», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе активизацию контактов между профильными ведомствами в сфере борьбы с коронавирусом.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Харири в ближайшие дни прибудет с визитом в Россию.