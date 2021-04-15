В Ставрополе после очистки реки вывезли 23 тонны мусора

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В Ставрополе с реки Чла после очистки вывезли 23 т отходов. Всего планируется привести в порядок 400 м русла реки.
В Ставрополе после очистки реки вывезли 23 тонны мусора
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщает pobeda26.ru.

На первом этапе рабочие убрали сухие ветки, поваленные деревья. В рамках второго этапа очистили территорию от бытовых отходов. Только за первый день от мусора очистили 40 м береговой линии, вывезли около 3,5 т. Всего собрано 23 т отходов с 240 м прибрежного участка.

Как отметили в администрации города, глава краевой столицы Иван Ульянченко взял на контроль санитарное состояние городских рек. От свалок уже освободили речки Ташлу и Мамайку.

Как ранее сообщало ФАН, глава Крыма Сергей Аксёнов взял на контроль вопрос незаконных сбросов канализации в водоёмы Крыма.

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