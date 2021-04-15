В Томской области оценили динамику рождаемости с начала 2021 года

В родильных домах Томской области с января по март текущего года на свет появились 2488 новорождённых.

Об этом сообщает vtomske.ru.

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, за первые три месяца 2021 года в регионе родились 1307 мальчиков и 1181 девочка. В Томске родились большинство — 2086 детей.

По словам главного акушера-гинеколога облздрава Татьяны Чернобай, больше всего новорождённых приняли врачи областного перинатального центра — 1062 младенца. В их числе в перинатальном центре родились 25 двоен.

«13 новорождённых приняли в респираторном госпитале МСЧ №2», — сообщила Чернобай.

Как ранее сообщал телеканал «360», более 2 тыс. детей родились в Подмосковье в 2020 году благодаря репродуктивным технологиям.