СК Татарстана возбудил дело по факту гибели семьи от отравления газом
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Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Инцидент произошёл 14 апреля в квартире одного из домов Аксубаева. Погибшими оказались супруги и их дети — девушка 2000 г. р. и молодой человек 2002 г. р. Их тела нашли в квартире.
В настоящее время проводятся следственные действия.
Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в Симферополе начата проверка по факту отравления угарным газом женщины с детьми.