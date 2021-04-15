СК Татарстана возбудил дело по факту гибели семьи от отравления газом

Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после гибели четырёх человек от отравления угарным газом.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошёл 14 апреля в квартире одного из домов Аксубаева. Погибшими оказались супруги и их дети — девушка 2000 г. р. и молодой человек 2002 г. р. Их тела нашли в квартире.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в Симферополе начата проверка по факту отравления угарным газом женщины с детьми.