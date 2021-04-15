В Горноуральском округе объявлен траур после гибели детей при пожаре

В Горноуральском городском округе объявили траур после гибели пяти детей при пожаре в частном доме в селе Бызово.

«Администрация округа в связи с этой страшной трагедией выражает соболезнования родным и близким погибших детей и объявляет сегодня траур на всей территории Горноуральского городского округа», — говорится в сообщении администрации.

Там призвали отменить запланированные в округе праздничные и культурно-массовые мероприятия.

Пожар произошёл ночью 15 апреля в частном доме в селе Бызово Горноуральского городского округа.

Погибли пять детей, мать и ещё двое детей находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело.