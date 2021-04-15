В Горноуральском округе объявлен траур после гибели детей при пожаре
- РИА Новости
«Администрация округа в связи с этой страшной трагедией выражает соболезнования родным и близким погибших детей и объявляет сегодня траур на всей территории Горноуральского городского округа», — говорится в сообщении администрации.
Там призвали отменить запланированные в округе праздничные и культурно-массовые мероприятия.
Пожар произошёл ночью 15 апреля в частном доме в селе Бызово Горноуральского городского округа.
Погибли пять детей, мать и ещё двое детей находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело.