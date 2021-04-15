В РСТ рассказали, как вернуть деньги за несостоявшиеся туры в Турцию

Короткая ссылка
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, как туристы смогут вернуть деньги за несостоявшиеся поездки в Турцию.
В РСТ рассказали, как вернуть деньги за несостоявшиеся туры в Турцию
  • Pixabay

Несмотря на то что ситуация нештатная, изменение договора происходит в судебном порядке, сообщил он в беседе с «Известиями».

«Бывает, что туроператоры договариваются с туристами в досудебном порядке — например, организации, имеющие контракты со «своими» авиакомпаниями, готовы сразу вернуть деньги за авиабилеты. Но тем туроператорам, которые перечислили деньги зарубежным партнёрам, взять их неоткуда. Партнёры ничего не возвращают. Таким образом, в досудебном порядке смогут вернуть деньги за туры очень и очень немногие туристы», — пояснил эксперт.

По словам Юрия Барзыкина, путешественникам в основном предлагают перенос поездки в Турцию на более поздний срок. Большинство клиентов такой вариант устраивает.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить