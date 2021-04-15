В РСТ рассказали, как вернуть деньги за несостоявшиеся туры в Турцию

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, как туристы смогут вернуть деньги за несостоявшиеся поездки в Турцию.

Несмотря на то что ситуация нештатная, изменение договора происходит в судебном порядке, сообщил он в беседе с «Известиями».

«Бывает, что туроператоры договариваются с туристами в досудебном порядке — например, организации, имеющие контракты со «своими» авиакомпаниями, готовы сразу вернуть деньги за авиабилеты. Но тем туроператорам, которые перечислили деньги зарубежным партнёрам, взять их неоткуда. Партнёры ничего не возвращают. Таким образом, в досудебном порядке смогут вернуть деньги за туры очень и очень немногие туристы», — пояснил эксперт.

По словам Юрия Барзыкина, путешественникам в основном предлагают перенос поездки в Турцию на более поздний срок. Большинство клиентов такой вариант устраивает.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.