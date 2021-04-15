В МВД сообщили подробности об уральской семье, где пятеро детей погибли при пожаре

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Семья, которая проживала в селе Бызово под Нижним Тагилом, где минувшей ночью при пожаре погибли пятеро детей, ранее стояла на учёте в полиции.
В МВД сообщили подробности об уральской семье, где пятеро детей погибли при пожаре
  • © ГУ МЧС по Свердловской области

Об этом Life.ru рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, в семье было семь детей, пятеро погибли. По предварительным данным, это девочка 2013 года рождения и мальчики 2014, 2016, 2019 и 2021 годов рождения. Спасти удалось мальчика 2017 года рождения и девочку 2021 года рождения — близнеца погибшего мальчика. Выжившие дети с ожогами 8% и 10% поверхности тела доставлены в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью.

«Проводится осмотр места пожара, допрашиваются свидетели, анализируется характеризующая документация в отношении семьи, в которой произошла трагедия. Для определения точных причин смерти погибших детей и причины возникновения возгорания проводятся соответствующие судебные экспертизы», — рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга в беседе с URA.RU.

Он также отметил, что расследование дела взяло на контроль руководство регионального СКР.

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