В МВД рассказали о пожаре в частном доме на Урале

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Пожар в частном доме в Свердловской области, при котором погибли по меньшей мере четыре ребёнка, мог произойти из-за ветхости электропроводки или нарушения правил безопасности — полиция отрабатывает ряд версий, сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
В МВД рассказали о пожаре в частном доме на Урале
  • © ГУ МЧС по Свердловской области

«Сгоревший в результате пожара дом старой постройки, 1957 года, с печным отоплением, деревянный. Он был приобретён на материнский капитал. Печь в связи с ветхостью совсем недавно сменили на новую. Сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе связанные с ветхостью электропроводки, нарушениями правил противопожарной безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие», — цитирует Горелых ТАСС.

По имеющимся данным, в семье было семь детей, по меньшей мере четверо в результате пожара погибли.

«Тело одного из погибших детей пока не найдено», — уточнил представитель МВД.

Пожар произошёл в частном доме в селе Бызово Горноуральского городского округа. Спасатели обнаружили тела четырёх детей.

Возбуждено уголовное дело.

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