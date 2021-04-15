В МВД рассказали о пожаре в частном доме на Урале

Пожар в частном доме в Свердловской области, при котором погибли по меньшей мере четыре ребёнка, мог произойти из-за ветхости электропроводки или нарушения правил безопасности — полиция отрабатывает ряд версий, сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«Сгоревший в результате пожара дом старой постройки, 1957 года, с печным отоплением, деревянный. Он был приобретён на материнский капитал. Печь в связи с ветхостью совсем недавно сменили на новую. Сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе связанные с ветхостью электропроводки, нарушениями правил противопожарной безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие», — цитирует Горелых ТАСС.

По имеющимся данным, в семье было семь детей, по меньшей мере четверо в результате пожара погибли.

«Тело одного из погибших детей пока не найдено», — уточнил представитель МВД.

Пожар произошёл в частном доме в селе Бызово Горноуральского городского округа. Спасатели обнаружили тела четырёх детей.

Возбуждено уголовное дело.