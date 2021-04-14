В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на внутреннем рынке

Почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько прокомментировал ситуацию на внутреннем рынке.

«Цены на внутреннем рынке на услуги гостеприимства разные. Просто цены на одних направлениях очень высокие. Например, Крым. Гостиницы и санатории в прошлом году за семь месяцев заработали больше, чем за весь 2019 год, — на 13%. А в остальных регионах доходы были ниже, чем в 2019-м», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, уже в 2020 году по южным направлениям был отмечен существенный рост цен, поскольку большинство выездных направлений закрыто. А из-за нынешней ситуации с Турцией весь спрос фокусируется на внутреннем рынке, пояснил Шпилько.

Как отметил эксперт, на направлениях с особенно высоким спросом цены растут, и это закономерная реакция рынка.

«Что касается других направлений, то, к примеру, гостиницы Москвы в прошлом году упали по доходам на 61%, Санкт-Петербурга — на 67%. В столице сейчас цены для приёма туристов более чем комфортные. И в целом ряде других регионов тоже. Поэтому я бы не стал обобщать», — сказал Шпилько.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.