В АТОР рассказали о процедуре обмена туров в Турцию

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал о процедуре обмена туров в Турцию.

«По аннулированным турам в Турцию в период с 15 апреля по 31 мая наиболее популярные опции — это перенос сроков поездки в Турцию и Танзанию. После 1 июня мы надеемся, что ограничения будут отменены», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, действует принцип равнозначности, и деньги, которые внесены туристом в счёт поездки в Турцию, могут быть перенаправлены. Если тур дороже, то происходит доплата.

«Или можно купить ровно на такую же сумму путешествие», — отметил Горин.

Как добавил эксперт, возврат действует за вычетом понесённых расходов.

«Туркомпании стараются без штрафов аннулировать туры, но возврат денег занимает довольно продолжительное время. Это экономически невыгодно, так как часть туров идут со штрафными санкциями — они бывают и незначительными, а бывают очень существенными», — заключил он.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.