В Тамбовской области загорелись четыре жилых и 13 нежилых домов

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В Сосновском районе Тамбовской области произошло возгорание четырёх дач, а также четырёх жилых и 13 нежилых домов, сообщили в региональном главке МЧС России.
В Тамбовской области загорелись четыре жилых и 13 нежилых домов
  • © РИА Новости / Игорь Онучин

Сообщение о пожаре в селе Троицкая Вихляйка поступило в МЧС около 15:00 мск.

«Сгорели четыре жилых дома, четыре дачи и 13 нежилых домов. Погибших и пострадавших нет», — приводит сообщение РИА Новости.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, возгорание произошло из-за перехода пала сухой травы. В готовность приводится вертолёт Ми-8 МЧС России.

Ранее газета «Известия» писала, что трое, включая ребёнка, погибли при пожаре в жилом доме в Забайкальском крае.

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