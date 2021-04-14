Адвокат дал советы по уплате налогов при покупке недвижимости

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Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив дал советы по уплате налогов при покупке недвижимости.
Адвокат дал советы по уплате налогов при покупке недвижимости
  • АГН «Москва»

«На первый взгляд понять, когда придётся платить налог, а когда нет, несложно. Но на практике всё больше случаев, когда Федеральная налоговая служба предъявляет требования уплатить налоги к тем, кто продал квартиру и ошибочно думал, что платить налоги не надо», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, среди наиболее типичных ситуаций — когда кто-то покупает недвижимость и оформляет её на другого супруга.

Леськив отметил, что приобретаемая в браке квартира считается совместной собственностью обоих супругов, и при её продаже, чтобы избежать налоговых претензий, нужно или предоставить брачный договор, который подписан до покупки жилья и в котором установлен раздельный режим пользования собственностью, или уплатить налог, штрафы и пени.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости и руководитель службы контроля качества компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков в беседе с URA.RU оценил ситуацию на рынке аренды квартир.

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