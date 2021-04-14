Адвокат дал советы по уплате налогов при покупке недвижимости

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив дал советы по уплате налогов при покупке недвижимости.

«На первый взгляд понять, когда придётся платить налог, а когда нет, несложно. Но на практике всё больше случаев, когда Федеральная налоговая служба предъявляет требования уплатить налоги к тем, кто продал квартиру и ошибочно думал, что платить налоги не надо», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, среди наиболее типичных ситуаций — когда кто-то покупает недвижимость и оформляет её на другого супруга.

Леськив отметил, что приобретаемая в браке квартира считается совместной собственностью обоих супругов, и при её продаже, чтобы избежать налоговых претензий, нужно или предоставить брачный договор, который подписан до покупки жилья и в котором установлен раздельный режим пользования собственностью, или уплатить налог, штрафы и пени.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости и руководитель службы контроля качества компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков в беседе с URA.RU оценил ситуацию на рынке аренды квартир.