Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 14 апреля, прибыл в Дагестан с рабочей поездкой.

Как сообщает РИА Новости, самолёт главы российского правительства приземлился в аэропорту Махачкалы.

Отмечается, что в Дагестан также прибыли министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр экономического развития России Максим Решетников.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева. Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен сенатор Сергей Меликов.