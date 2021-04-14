Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 14 апреля, прибыл в Дагестан с рабочей поездкой.
Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Как сообщает РИА Новости, самолёт главы российского правительства приземлился в аэропорту Махачкалы.

Отмечается, что в Дагестан также прибыли министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр экономического развития России Максим Решетников.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева. Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен сенатор Сергей Меликов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить