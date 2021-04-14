В России за сутки выявили 8326 случаев коронавируса

За сутки в России выявлено 8326 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 8173 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 666 209 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 291 223 пациента. За сутки выздоровели 9447 человек, накануне — 9611.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский дал рекомендации по поездкам за границу.

В беседе с НСН он выразил мнение, что отправиться за рубеж на майские праздники могут себе позволить только те, кто переболел COVID-19 или вакцинировался.