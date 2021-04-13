В Госдуме оценили ситуацию в сфере ЖКХ

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Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская оценила ситуацию в сфере ЖКХ.
В Госдуме оценили ситуацию в сфере ЖКХ
  • РИА Новости

«Продвинулись (в сфере ЖКХ. — RT). В части регионов даже неплохо по модернизации инфраструктуры», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда», отвечая на соответствующий вопрос.

Также Хованская рассказала, что порядок платы за вывоз мусора определяет субъект.

«То есть платить с квадратного метра или платить по числу проживающих — это должно быть решение субъекта. Я с этим не согласна», — сказала депутат.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.

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