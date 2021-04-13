В Госдуме оценили ситуацию в сфере ЖКХ
- РИА Новости
«Продвинулись (в сфере ЖКХ. — RT). В части регионов даже неплохо по модернизации инфраструктуры», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда», отвечая на соответствующий вопрос.
Также Хованская рассказала, что порядок платы за вывоз мусора определяет субъект.
«То есть платить с квадратного метра или платить по числу проживающих — это должно быть решение субъекта. Я с этим не согласна», — сказала депутат.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.