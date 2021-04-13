Писательница Грачёва предложила ужесточить ответственность за домашнее насилие

Писательница, маркетолог Маргарита Грачёва призвала ужесточить ответственность за домашнее насилие.

Об этом сообщает ФАН.

Грачёва заявила, что согласна с тем, что можно наказывать злоумышленника вплоть до реального заключения под стражу.

«Ужесточать сроки вообще нужно. И тут не только в сторону побоев и убийства, но и вообще других преступлений», — считает она.

Как полагает Грачёва, в ситуации также могут помочь охранные ордера.

Серпуховской суд Подмосковья приговорил к 14 годам колонии строгого режима Дмитрия Грачёва, который отрубил жене кисти рук топором из ревности.

В январе сайт «Москва 24» сообщал, что зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина призвала принять законопроект о домашнем насилии.