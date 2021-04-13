Писательница Грачёва предложила ужесточить ответственность за домашнее насилие
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Об этом сообщает ФАН.
Грачёва заявила, что согласна с тем, что можно наказывать злоумышленника вплоть до реального заключения под стражу.
«Ужесточать сроки вообще нужно. И тут не только в сторону побоев и убийства, но и вообще других преступлений», — считает она.
Как полагает Грачёва, в ситуации также могут помочь охранные ордера.
Серпуховской суд Подмосковья приговорил к 14 годам колонии строгого режима Дмитрия Грачёва, который отрубил жене кисти рук топором из ревности.
В январе сайт «Москва 24» сообщал, что зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина призвала принять законопроект о домашнем насилии.