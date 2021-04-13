В ОП рассказали о развитии благотворительности в России
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«Сегодня, 13 апреля, отмечается День мецената и благотворителя, и нас не может не радовать то, что в России существует план развития благотворительности, разработанный Министерством экономического развития совместно с федеральными органами исполнительной власти и НКО», — заявила она в беседе со «Взглядом».
По её словам, план содержит ряд мероприятий, направленных на создание благоприятной среды для популяризации филантропии.
Как отметила Тополева-Солдунова, в России пожертвования не облагаются налогом на прибыль, поэтому можно сказать, что базовые законодательные нормы в рамках развития благотворительности уже приняты.
«Но, естественно, нам есть куда расти», — добавила она.
В 2020 году сообщалось, что в Сыктывкаре запущен благотворительный проект «Сила жизни».