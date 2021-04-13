Эксперт оценил ситуацию с троллейбусами в России

Эксперт в сфере транспорта Дмитрий Адамидов оценил перспективы использования троллейбусов в России.

«Опять же, есть варианты троллейбусов с аккумуляторами, которые позволяют объехать пробки на дорогах. Троллейбус с динамической подзарядкой может проехать несколько километров без проводов, поэтому будущее у троллейбусов, конечно же, есть», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, перспективы использования троллейбусов зависят от градостроительной политики того или иного города, и в каждом конкретном случае необходимо искать своё решение.

«Тем более что производство троллейбусов локализовано в России, а значит, они дешевле», — сказал Адамидов.

Он также отметил возможность использования троллейбусов на туристических маршрутах.

Ранее главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин в беседе с газетой «Известия» оценил перспективы беспилотных автомобилей в России.