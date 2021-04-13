Эксперт оценил ситуацию с троллейбусами в России

Короткая ссылка
Эксперт в сфере транспорта Дмитрий Адамидов оценил перспективы использования троллейбусов в России.
Эксперт оценил ситуацию с троллейбусами в России
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Опять же, есть варианты троллейбусов с аккумуляторами, которые позволяют объехать пробки на дорогах. Троллейбус с динамической подзарядкой может проехать несколько километров без проводов, поэтому будущее у троллейбусов, конечно же, есть», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, перспективы использования троллейбусов зависят от градостроительной политики того или иного города, и в каждом конкретном случае необходимо искать своё решение.

«Тем более что производство троллейбусов локализовано в России, а значит, они дешевле», — сказал Адамидов.

Он также отметил возможность использования троллейбусов на туристических маршрутах.

Ранее главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин в беседе с газетой «Известия» оценил перспективы беспилотных автомобилей в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить