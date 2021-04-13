Эксперт рассказал, как упростить процедуру возврата похищенных денег

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Руководитель направления «Информационная безопасность и платёжные системы» информационно-аналитического управления Ассоциации банков России Глеб Жижанов рассказал, как упростить процедуру возврата похищенных денег.
Эксперт рассказал, как упростить процедуру возврата похищенных денег
  • Pixabay

В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что можно наделить банки — получатели похищенных средств правом блокировать деньги, если от банка-отправителя поступило уведомление об оспаривании операции.

Как считает эксперт, это заметно улучшит ситуацию, так как около 97% похищенных денег выводятся в течение двух-трёх часов.

Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как избежать телефонных мошенников.

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