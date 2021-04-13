В Туристской ассоциации регионов России прокомментировали ситуацию в туротрасли

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Глава Туристской ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко прокомментировала ситуацию в туротрасли.
В Туристской ассоциации регионов России прокомментировали ситуацию в туротрасли
  • Pixabay

«Существующие риски закладывают в цену турпродукта. В итоге потребитель несёт издержки. Деньги от турагента уходят дальше принимающей стороне, в один день деньги не вернёшь», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, с 2020 года идут разбирательства в судах по отмене поездок за рубеж, и решение будет принято индивидуально по каждому случаю.

«Есть разные ситуации, когда решалось в пользу туристов или в пользу туркомпании. Здесь тоже пойдёт большая судебная практика: кому-то вернут, кому-то не вернут. Кому-то будет перенос тура на другую дату, замена тура на другое направление», — добавила Ануфриенко.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.

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