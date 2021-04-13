Онищенко прокомментировал ситуацию с Турцией

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Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с Турцией.
Онищенко прокомментировал ситуацию с Турцией
  • РИА Новости

«Меня абсолютно не волнует, закрыты или открыты авиалинии. Но с точки зрения моей профессии, я совершенно внятно призываю россиян ни в коем случае для проведения отдыха или восстановления здоровья не выбирать Турцию вообще в этом году», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, Россия имеет огромные возможности, и не пользоваться ими — недальновидно и не экономично.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.

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