Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с Турцией.

«Меня абсолютно не волнует, закрыты или открыты авиалинии. Но с точки зрения моей профессии, я совершенно внятно призываю россиян ни в коем случае для проведения отдыха или восстановления здоровья не выбирать Турцию вообще в этом году», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, Россия имеет огромные возможности, и не пользоваться ими — недальновидно и не экономично.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.