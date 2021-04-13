В РСТ рассказали о набирающих популярность туристических направлениях

Гендиректор национального туроператора «Алеан», глава комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал о набирающих популярность туристических направлениях.

«Факт закрытых границ сформировал у наших туристов тренд на исследование России и посещение нетрадиционных направлений для отдыха. Наш топ наиболее растущих туристических направлений — Мурманская область, Калининградская область, Башкирия, Дагестан и Северная Осетия», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, в настоящее время рост по данным направлениям максимален, хотя прежде они не были популярны.

Уманский также рассказал, что в России есть направления, где инфраструктура и ценообразование выстраивались под иностранных туристов, а теперь цены снизились до уровня платёжеспособности отечественного потребителя.

«Это Мурманская область, Калининградская область, отчасти Москва и Санкт-Петербург и круизы по рекам России. Круизы по рекам России в значительной мере заполнялись иностранцами и иногда были недоступны для россиян. Сейчас все эти направления перестроились под российского туриста и скорректировали цены», — пояснил он.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.