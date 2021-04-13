МЧС проверяет данные о падении легкомоторного самолёта в Саратовской области
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
«В 17:30 (16:30 мск) в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС поступило сообщение о падении легкомоторного летательного средства в Марксовском районе между населёнными пунктами Подлесное и Михайловка», — заявили в спасательном ведомстве.
Отмечается, что к месту направилась оперативная группа МЧС.
В МЧС уточнили, что пока ничего не обнаружено.
В конце марта в Челябинской области разбился мотодельтаплан.