МЧС проверяет данные о падении легкомоторного самолёта в Саратовской области

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В Саратовской области МЧС проверяет поступившее сообщение о крушении легкомоторного самолёта. В район предполагаемого падения летательного средства направились экстренные службы.
МЧС проверяет данные о падении легкомоторного самолёта в Саратовской области
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«В 17:30 (16:30 мск) в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС поступило сообщение о падении легкомоторного летательного средства в Марксовском районе между населёнными пунктами Подлесное и Михайловка», — заявили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что к месту направилась оперативная группа МЧС. 

В МЧС уточнили, что пока ничего не обнаружено.

В конце марта в Челябинской области разбился мотодельтаплан.

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