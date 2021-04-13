В Ассоциации юристов России дали советы по проверке риелтора

Член Ассоциации юристов России Алексей Нилов дал советы по проверке риелтора.

«В порядочности риелтора можно удостовериться, проверив информацию о нём на сайтах Федеральной службы судебных приставов, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и в судебных делопроизводствах в ГАС «Правосудие», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Как отметил эксперт, риелторы по закону обязаны стоять на учёте в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Кроме того, считает Нилов, риелтор без офиса может быть успешным, но определённые сомнения в его состоятельности возникают.

«Если агент работает на компанию, то на сайте организации можно проверить, действительно ли он имеет к ней отношение (как правило, в разделе «Агенты»). У сотрудников есть фирменные бейджи и подтверждающие документы (письмо, доверенность или указание в договоре) с подписью директора», — уточнил эксперт.

Он также отметил, что стоит особенно внимательно относиться к содержанию договора, заключаемого с агентством недвижимости или риелтором.

«В договоре с клиентом должна быть подробно описана услуга, в чём она заключается, чётко обозначена цена в рублях, условия оплаты, срок выполнения и порядок принятия выполненной работы», — рассказал Нилов.

По его словам, нужно обратить внимание на порядок продления и расторжения договора, условия об ответственности сторон.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости и руководитель службы контроля качества компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков в беседе с URA.RU оценил ситуацию на рынке аренды квартир.