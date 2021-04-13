Обвиняемый в тройном убийстве в Тверской области рассказал о нормальных условиях в СИЗО

Александр Зобенков, обвиняемый в тройном убийстве в Тверской области, рассказал о жизни в СИЗО.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

По словам Зобенкова, его содержат в нормальных условиях.

«Сижу в нормальных условиях. Постельное белье меняют. Раз в неделю баня. Кормят не скажу, что хуже, чем в армии, примерно так же», — утверждает он.

Зобенков также сказал, что в свободное время он читает — в последнее время материалы по делу, а так — художественную литературу.

«У нас раз в две недели библиотека приходит. Какие книги принесут, такие и читаю», — добавил он.

Зобенкова обвиняют в тройном убийстве, он находится в СИЗО. По версии Александра, он защищал семью и друзей во дворе собственного дома. Единственный выживший из четверых нападавших находится на свободе и проходит по делу в статусе свидетеля.

Подробнее — в материале RT.