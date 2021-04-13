Обвиняемый в тройном убийстве в Тверской области рассказал о нормальных условиях в СИЗО

Короткая ссылка
Александр Зобенков, обвиняемый в тройном убийстве в Тверской области, рассказал о жизни в СИЗО.
Обвиняемый в тройном убийстве в Тверской области рассказал о нормальных условиях в СИЗО
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

По словам Зобенкова, его содержат в нормальных условиях.

«Сижу в нормальных условиях. Постельное белье меняют. Раз в неделю баня. Кормят не скажу, что хуже, чем в армии, примерно так же», — утверждает он.

Зобенков также сказал, что в свободное время он читает — в последнее время материалы по делу, а так — художественную литературу.

«У нас раз в две недели библиотека приходит. Какие книги принесут, такие и читаю», — добавил он.

Зобенкова обвиняют в тройном убийстве, он находится в СИЗО. По версии Александра, он защищал семью и друзей во дворе собственного дома. Единственный выживший из четверых нападавших находится на свободе и проходит по делу в статусе свидетеля.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить