Обвиняемый в тройном убийстве в Тверской области рассказал о нормальных условиях в СИЗО
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
По словам Зобенкова, его содержат в нормальных условиях.
«Сижу в нормальных условиях. Постельное белье меняют. Раз в неделю баня. Кормят не скажу, что хуже, чем в армии, примерно так же», — утверждает он.
Зобенков также сказал, что в свободное время он читает — в последнее время материалы по делу, а так — художественную литературу.
«У нас раз в две недели библиотека приходит. Какие книги принесут, такие и читаю», — добавил он.
Зобенкова обвиняют в тройном убийстве, он находится в СИЗО. По версии Александра, он защищал семью и друзей во дворе собственного дома. Единственный выживший из четверых нападавших находится на свободе и проходит по делу в статусе свидетеля.
Подробнее — в материале RT.