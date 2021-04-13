Путин поручил наладить обратную связь с регионами по питанию в школах

Российский лидер Владимир Путин во время посещения координационного центра правительства поручил кабмину наладить обратную связь с регионами по питанию в школах.

«Сейчас только Татьяна Алексеевна (вице-премьер России Татьяна Голикова. — RT) упомянула о горячем питании в школах, для бесплатного питания для малышей», — цитирует РИА Новости Путина.

Президент отметил, что это «очень важная тема — поддержка семей, здоровья нации, социальной справедливости».

«Она немалых денег стоит, это понятно, но мы сознательно пошли на эти решения. И обсуждали неоднократно то, как разворачивается эта работа. Вот здесь всё по-современному, и так и должно быть. Это действительно помогает в работе», — заявил он.

Путин подчеркнул, что «обратная связь — она должна куда-то поступать, должна поступать из регионов».

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области проведут проверку организации питания в одной из школ.