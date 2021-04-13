Путин поручил наладить обратную связь с регионами по питанию в школах

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин во время посещения координационного центра правительства поручил кабмину наладить обратную связь с регионами по питанию в школах.
Путин поручил наладить обратную связь с регионами по питанию в школах
  • © РИА Новости / POOL

«Сейчас только Татьяна Алексеевна (вице-премьер России Татьяна Голикова. — RT) упомянула о горячем питании в школах, для бесплатного питания для малышей», — цитирует РИА Новости Путина.

Президент отметил, что это «очень важная тема — поддержка семей, здоровья нации, социальной справедливости».

«Она немалых денег стоит, это понятно, но мы сознательно пошли на эти решения. И обсуждали неоднократно то, как разворачивается эта работа. Вот здесь всё по-современному, и так и должно быть. Это действительно помогает в работе», — заявил он.

Путин подчеркнул, что «обратная связь — она должна куда-то поступать, должна поступать из регионов».

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области проведут проверку организации питания в одной из школ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить