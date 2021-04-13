В Подмосковье на особый контроль взята ситуация со строительством соцобъектов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал руководителей муниципалитетов держать на контроле ситуацию со строительством объектов социальной инфраструктуры, а также со строительством домов обманутых дольщиков.

Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

«Прошу по всем горящим стройкам, обманутым дольщикам, социальным объектам со строителями держать руку на пульсе», — обратился губернатор к главам в рамках совещания с зампредами областного правительства.

По словам Воробьёва, в некоторых населённых пунктах отмечается особо острая нехватка школ. К примеру, в Лобне необходимо начать строить учебный корпус на 400 мест и найти участок для нового учреждения.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в 2021 году в Татарстане планируют построить и капитально отремонтировать 50 фельдшерско-акушерских пунктов.