В Подмосковье ликвидировали подпольную нарколабораторию
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Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Лабораторию оборудовали в съёмном частном доме. По информации полиции, пятеро иностранцев завезли туда оборудование и химические вещества.
«В помещении полицейские обнаружили свыше 100 кг порошкообразного вещества в различных ёмкостях, электронные весы, пластиковые и металлические канистры с жидкостью, а также реактор, предназначенный для химического синтеза», — говорится в материале ведомства.
Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело. Продолжаются следственные действия.
По сообщениям kp.ru, полиция Ленинградской изъяла из оборота более 3 т запрещённых веществ, в основном синтетических наркотиков, в 2020 году.