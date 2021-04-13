В Подмосковье ликвидировали подпольную нарколабораторию

Подпольную нарколабораторию ликвидировали полицейские в Московской области. Найдено более 100 кг наркотических вещества, в том числе более 33 кг мефедрона.

Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Лабораторию оборудовали в съёмном частном доме. По информации полиции, пятеро иностранцев завезли туда оборудование и химические вещества.

«В помещении полицейские обнаружили свыше 100 кг порошкообразного вещества в различных ёмкостях, электронные весы, пластиковые и металлические канистры с жидкостью, а также реактор, предназначенный для химического синтеза», — говорится в материале ведомства.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело. Продолжаются следственные действия.

По сообщениям kp.ru, полиция Ленинградской изъяла из оборота более 3 т запрещённых веществ, в основном синтетических наркотиков, в 2020 году.