Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования дела о похищении девушки в Краснодарском крае

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела о похищении девушки в Краснодарском крае, произошедшем в 2019 году.
Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования дела о похищении девушки в Краснодарском крае
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Об этом сообщают «Юга.ру».

В июле 2019 года в станице Старомышастовской двое молодых людей похитили 17-летнюю девушку. Их задержали, когда они вновь перевозили жертву в другую станицу. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК («похищение человека»).

«В эфире одного из федеральных каналов обсуждался ход расследования уголовного дела о похищении несколькими молодыми людьми 17-летней девушки в Краснодарском крае в 2019 году. В рамках обсуждения звучали доводы о возможных нарушениях со стороны следствия в ходе расследования уголовного дела. Ранее уголовное дело о похищении, находившееся в производстве следственных органов СУ СК России по Краснодарскому краю, было направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте ведомства.

В связи с появившейся в средствах массовой информации критикой председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

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