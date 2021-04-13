Кадыров на время своего отпуска назначил Хучиева врио главы Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров ушёл в отпуск. Обязанности руководителя региона в это время будет исполнять председатель правительства республики Муслим Хучиев.
Кадыров на время своего отпуска назначил Хучиева врио главы Чечни
  • РИА Новости

«Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 апреля 2021 года. Исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте регионального правительства.

В документе информации о продолжительности отпуска не приводится.

В феврале 2019 года Кадыров на время своей болезни передал управление республикой Хучиеву.

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