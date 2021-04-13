В РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович и президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировали ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией.

В условиях закрытия турецкого направления для туризма, российские курорты не справятся с потоком желающих, а цены на юг России будут расти. Такое мнение высказали эксперты в беседе с URA.RU.

«Для российского туриста никакая страна не сможет заменить Турцию. Чисто географически — это самое близкое и самое тёплое место для летнего отдыха. Российские курорты и так уже были в высокой степени распроданы. И всю Турцию они в принципе не вместят», — сказал Владимир Канторович.

Юрий Барзыкин отметил ещё и ценовой фактор.

«Конечно, по мере нарастания спроса будут цены повышаться. Сейчас просто это будет быстрее происходить, потому что замены Турции нет», — заключил эксперт.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном.