Суд вынес приговор по делу о гибели пожарных на складе в Москве в 2016 году

Преображенский суд Москвы вынес приговор по делу о гибели восьми пожарных в 2016 году в столице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

Экс-начальник управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрий Ширлин и бывший старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Сергей Барсуков были признаны виновными в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

«Приговором суда назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы для Ширлина и четырёх лет — для Барсукова, наказание считать условным», — сказала Закутняя.

22 сентября 2016 года на складе в Москве на Амурской улице произошёл пожар, при тушении которого погибли восемь сотрудников МЧС.