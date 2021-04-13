Суд вынес приговор по делу о гибели пожарных на складе в Москве в 2016 году

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Преображенский суд Москвы вынес приговор по делу о гибели восьми пожарных в 2016 году в столице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.
Суд вынес приговор по делу о гибели пожарных на складе в Москве в 2016 году
  • РИА Новости

Экс-начальник управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрий Ширлин и бывший старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Сергей Барсуков были признаны виновными в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

«Приговором суда назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы для Ширлина и четырёх лет — для Барсукова, наказание считать условным», — сказала Закутняя.

22 сентября 2016 года на складе в Москве на Амурской улице произошёл пожар, при тушении которого погибли восемь сотрудников МЧС.

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