В Москве по подозрению в госизмене арестован профессор МФТИ Голубкин

Профессор МФТИ Валерий Голубкин отвергает подозрения в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Тимошенко.

«Мой доверитель не признаёт вину ни в каком виде. Он является почётным профессором в МФТИ и занимается теоретическими вопросами науки, поэтому любые подозрения в госизмене не могут к нему относиться», — сказал РИА Новости адвокат.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца гражданина России Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене.

Как пишет Интерфакс, в МФТИ заявили, что профессор Голубкин не имел допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.