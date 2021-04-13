В Москве по подозрению в госизмене арестован профессор МФТИ Голубкин
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«Мой доверитель не признаёт вину ни в каком виде. Он является почётным профессором в МФТИ и занимается теоретическими вопросами науки, поэтому любые подозрения в госизмене не могут к нему относиться», — сказал РИА Новости адвокат.
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца гражданина России Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене.
Как пишет Интерфакс, в МФТИ заявили, что профессор Голубкин не имел допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.