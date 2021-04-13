На Кубани заявили о готовности принять туристов, планировавших лететь в Турцию

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что курорты региона полностью готовы принять туристов, в том числе планировавших отдых в Турции.

Об этом сообщает сайт «Юга.ру».

По его словам, в регионе наблюдается постепенное снижение заболеваемости коронавирусом и власти надеются на сохранение этой тенденции.

«В этом году сезон стартует 1 мая и в крае ожидается около полумиллиона туристов. Мы готовы принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции», — сказал губернатор.

Ранее в Ростуризме рекомендовали россиянам перенести путёвки в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня на более поздние даты или поменять направление отдыха. По информации газеты «Известия», глава Ростуризма также призвала туристов следить за изменениями на сайтах авиакомпаний.