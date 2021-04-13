В Удмуртии рекультивируют свалку площадью 14 га

Короткая ссылка
В 2021 году начнётся рекультивация большой свалки в Сарапульском районе Удмуртии. Председатель правительства региона Ярослав Семёнов сообщил, что в финансировании проекта примет участие Минприроды России.
В Удмуртии рекультивируют свалку площадью 14 га
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Свалку, действовавшую в течение 30 лет, закрыли в 2018 году. Здесь скопилось 435 тыс. т отходов. Средняя высота слоя отходов — 6 м, но в некоторых местах она достигает и 10 м.

«Почти 14 га земли бывшего полигона ТБО мы сможем вернуть в хозяйственный оборот! Я напомню, что именно этим отличается ликвидация свалки от её рекультивации. В последнем случае мы проведём целый комплекс работ, чтобы в будущем эта земля стала пригодна для разведения леса», — подчеркнул Семёнов.

В декабре телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье закрыли последний в регионе полигон бытовых отходов — «Лесной».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить