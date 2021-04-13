В Удмуртии рекультивируют свалку площадью 14 га

В 2021 году начнётся рекультивация большой свалки в Сарапульском районе Удмуртии. Председатель правительства региона Ярослав Семёнов сообщил, что в финансировании проекта примет участие Минприроды России.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Свалку, действовавшую в течение 30 лет, закрыли в 2018 году. Здесь скопилось 435 тыс. т отходов. Средняя высота слоя отходов — 6 м, но в некоторых местах она достигает и 10 м.

«Почти 14 га земли бывшего полигона ТБО мы сможем вернуть в хозяйственный оборот! Я напомню, что именно этим отличается ликвидация свалки от её рекультивации. В последнем случае мы проведём целый комплекс работ, чтобы в будущем эта земля стала пригодна для разведения леса», — подчеркнул Семёнов.

В декабре телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье закрыли последний в регионе полигон бытовых отходов — «Лесной».