В Подмосковье рассказали о работе приложения по борьбе со свалками
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Об этом сообщает телеканал «360».
«По поручению губернатора мы ведём борьбу с незаконными свалками в лесах. Исполнителям предстоит проверить 2 млн га. Для цифрового контроля 100% свалок внедрён новый раздел в мобильном приложении», — сообщил Максим Рымар.
С помощью сервиса лесничие вносят сведения о свалке (объём, площадь и геолокацию) и прикрепляют фото. Информация поступит в реестр на подмосковном геопортале, в Центр управления регионом и ведомства, чтобы специалисты смогли оперативно ликвидировать свалку.
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