В Подмосковье рассказали о работе приложения по борьбе со свалками

Приложение «Проверки Подмосковья» позволит взять под цифровой контроль лесные свалки. Поверки выполнят в рамках национального проекта «Экология», отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

Об этом сообщает телеканал «360».

«По поручению губернатора мы ведём борьбу с незаконными свалками в лесах. Исполнителям предстоит проверить 2 млн га. Для цифрового контроля 100% свалок внедрён новый раздел в мобильном приложении», — сообщил Максим Рымар.

С помощью сервиса лесничие вносят сведения о свалке (объём, площадь и геолокацию) и прикрепляют фото. Информация поступит в реестр на подмосковном геопортале, в Центр управления регионом и ведомства, чтобы специалисты смогли оперативно ликвидировать свалку.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге 2021 год объявлен Годом экологии.