В Подмосковье рассказали о работе приложения по борьбе со свалками

Короткая ссылка
Приложение «Проверки Подмосковья» позволит взять под цифровой контроль лесные свалки. Поверки выполнят в рамках национального проекта «Экология», отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.
В Подмосковье рассказали о работе приложения по борьбе со свалками
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Об этом сообщает телеканал «360»

«По поручению губернатора мы ведём борьбу с незаконными свалками в лесах. Исполнителям предстоит проверить 2 млн га. Для цифрового контроля 100% свалок внедрён новый раздел в мобильном приложении», — сообщил Максим Рымар.

С помощью сервиса лесничие вносят сведения о свалке (объём, площадь и геолокацию) и прикрепляют фото. Информация поступит в реестр на подмосковном геопортале, в Центр управления регионом и ведомства, чтобы специалисты смогли оперативно ликвидировать свалку.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге 2021 год объявлен Годом экологии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить