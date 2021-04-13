Три человека погибли при пожаре в Забайкальском крае

Три человека, включая ребёнка, погибли при пожаре в жилом доме в Забайкальском крае. Следствие проводит проверку.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на СУ СК по региону.

Инцидент произошёл в посёлке Новокручининском Читинского района. На момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен пламенем.

«Установлены личности погибших, это 22-летняя девушка, её двухлетняя дочь, а также отец девушки 1969 года рождения. Назначено производство судебных медицинских экспертиз для выяснения причин смерти. Также будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для выяснения причины возгорания и его источника», — сообщили в СУ СК.

На данный момент в качестве основной причины возгорания рассматривается несчастный случай. По некоторым данным, возгорание могло возникнуть из-за неисправной электропроводки.

Ранее сайт «Реальное время» передавал, что в Татарстане начато расследование по факту гибели трёх человек в результате пожара.